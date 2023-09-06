Собянин: Москва стала лидером городов БРИКС по технологическому развитию

Эксперты особенно отметили сбалансированное пространственное развитие, различные меры поддержки компаний и развитую инновационную экосистему Москвы, отметил мэр столицы

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Инновационную экосистему Москвы высоко оценили на международном уровне, российская столица возглавила рейтинг городов БРИКС по пространственному развитию. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Москва - первая среди крупнейших городов БРИКС по уровню технологического и пространственного развития. В тройке лидеров также Пекин и Шанхай", - написал мэр.

Он уточнил, что международный рейтинг подготовили ведущие исследовательские центры и университеты стран БРИКС. Мегаполисы распределяли по их способности предоставлять широкий спектр услуг своим жителям - от электронных сервисов до доступа к городской инфраструктуре.

"По Москве эксперты особенно отметили сбалансированное пространственное развитие, различные меры поддержки компаний и развитую инновационную экосистему нашего города. Спасибо за такую высокую оценку", - заключил Собянин.