Посол в Москве заявил о желании Бразилии нарастить поставки нефтепродуктов из РФ

Бразилия также намерена поставлять России больше промышленных товаров, добавил Родриго де Лима Баэна Соарес

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Бразилия хотела бы нарастить объем поставок российских нефтепродуктов, а также поставлять России больше промышленных товаров. Об этом заявил ТАСС посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес.

"Мы покупаем удобрения и дизельное топливо [у России]. Это вносит большой вклад в наше сельское хозяйство, удобрения необходимы для мирового сельского хозяйства. Также в вопросе дизельного топлива, несмотря на то, что мы являемся крупным производителем нефти, мы производим более 3 млн баррелей в день, но у нас недостаточно нефтеперерабатывающих заводов, поэтому мы импортируем бензин и дизельное топливо. И это возможность импортировать это из России", - отметил он.

"При этом мы экспортируем базовые товары в Россию, мы хотели бы поставлять больше промышленных товаров в РФ", - добавил посол.

Дипломат подчеркнул, что Москва и Бразилиа также обсуждают пути наращивания сотрудничества в энергетической сфере. "Мы всегда ведем диалог с российской стороной, у нас есть экономическая группа в нашей межправительственной комиссии, и она обсуждает пути наращивания нашего сотрудничества, в том числе и в энергетической сфере", - указал Соарес.

"У нас очень существенная торговля между нашими странами. Торговый оборот достиг в прошлом году $9,8 млрд, почти 10, это рекордная цифра для наших торговых отношений", - резюмировал дипломат.