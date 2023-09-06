6 сентября, 14:56

Минторг США временно отозвал экспортные привилегии у российской компании "Электроком ВПК"

Orhan Cam/ Shutterstock/ FOTODOM
Здание Министерства торговли США
© Orhan Cam/ Shutterstock/ FOTODOM

Также под рестрикции подпали компании Astrafteros Technokosmos, Ultra Trade Service и Juzhoi Electronic

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Министерство торговли США на 180 дней отозвало экспортные привилегии у российской компании "Электроком ВПК" и еще нескольких предприятий, которые якобы использовались для поставок ей товаров в обход мер экспортного контроля. Соответствующее постановление поступило в электронную базу Федерального реестра (сборник документов американского правительства).

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Помимо "Электроком ВПК", под рестрикции подпали расположенная на Кипре компания Astrafteros Technokosmos, находящаяся в Латвии компания Ultra Trade Service и Juzhoi Electronic в Таджикистане, следует из документа. Кроме того, экспортные ограничения вводятся против Артура Петрова, Жанны Солдатенковой и Руслана Альметова. Минторг США считает, что Петров и Солдатенкова являются сотрудниками "Электроком ВПК", а Альметов ее основателем и генеральным директором.

Ранее Минюст США объявил, что Петров был арестован на Кипре по запросу Вашингтона в связи с обвинениями в незаконном экспорте в РФ произведенной в Соединенных Штатах микроэлектроники. По версии Минюста, Петров, "предположительно, был членом сети", которая после начала СВО якобы осуществила для российской компании "незаконный экспорт большого объема микроэлектронного оборудования". 

Теги:
СШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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