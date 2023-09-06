Минцифры и ведомства борются с попытками Украины заглушить сигнал спутникового вещания РФ

Глава министерства Максут Шадаев сообщил, что ведется большая работа

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Минцифры РФ и ведомства борются с попытками Украины заглушить сигнал спутникового российского телерадиовещания. Об этом журналистам сообщил глава министерства Максут Шадаев.

"Там большая работа ведется. Для нас сейчас, наверное, более актуально, что украинская сторона пытается глушить прием на наших спутниках. Там не вопрос защиты сейчас актуальный, а вопрос попытки противодействовать распространению телерадиосигнала на нашей территории, на наших спутниках. Министерство работает. Все решения приняты, они находятся в контуре другого ведомства", - сказал Шадаев.

Министр пояснил, что украинская сторона глушит сигнал российских космических аппаратов и транспондеров, которые обеспечивают распространение сигнала. "Они пытаются со своей территории создать помехи для их работы", - добавил он.

В конце августа газета "Ведомости" сообщила, что Минцифры начало координировать поиск надежной защиты сигнала спутникового телевидения, который за последнее время не раз подменяли злоумышленники, используя антенны большой мощности.