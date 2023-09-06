В "Газпроме" не согласны с утверждениями Молдавии по историческому долгу за газ

В компании заявили, что выводы аудитора не могут влиять на размер и обоснованность задолженности молдавской стороны

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. "Газпром" категорически не согласен с утверждениями Молдавии по историческому долгу за газ и намерен отстаивать свои права. Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга.

"Газпром" категорически не согласен с утверждениями молдавской стороны и намерен и далее отстаивать свои права всеми возможными способами", - говорится в комментарии компании относительно размещенного на сайте Минэнерго Молдавии пресс-релиза, посвященного результатам аудита исторической задолженности "Молдовагаза" перед "Газпромом" за поставленный потребителям на правом берегу реки Днестр газ.

Отчет аудитора не был утвержден наблюдательным советом "Молдовагаза", как предусмотрено договоренностями между "Газпромом" и правительством Молдавии. "В любом случае, как мы уже отмечали, аудитор и условия тендера на закупку его услуг были в одностороннем порядке определены молдавской стороной без согласования с "Газпромом" и "Молдовагазом". Выводы аудитора не могут каким-либо образом влиять на размер и обоснованность указанной задолженности, тем более что она подтверждается в регулярно подписываемых "Газпромом" и "Молдовагазом" документах и соответствующих решениях международного арбитража", - подчеркнули в "Газпроме.

Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что по итогам аудита из долга перед "Газпромом" в размере $709 млн республика готова выплатить $8,6 млн. По его словам, на сумму $276 млн не было представлено подтверждающих документов, а еще $400 млн не подлежит взысканию из-за истечения срока давности. Как отметил он, эти суммы республика готова обсудить с "Газпромом" в международном суде. Позднее Министерство энергетики Молдавии заявило, что предлагает выплатить "Газпрому" $8,6 млн, а оставшуюся часть долга списать.

Одними из главных условий, на которых руководство "Газпрома" согласилось в октябре 2021 года продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет, были погашение долга за топливо и своевременные платежи. На переговорах Кишинев настоял на международном аудите долга страны за газ и обязался организовать и представить его итоги к 1 мая 2022 года. Для проведения аудита власти Молдавии заключили договора с двумя компаниями - норвежской Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance & Co. Хотя молдавская сторона не выполнила взятые обязательства, российский концерн продолжил поставки газа в республику.

Тогда официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщал, что долг "Молдовагаза" составлял $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигала $709 млн. Счетная палата Молдавии по итогам проведенного аудита утверждала, что этот долг составляет $590,8 млн.

О "Молдовагазе"

Компания "Молдовагаз" создана в 1999 году. Крупнейшим ее акционером является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала "Газпрому".