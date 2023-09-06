Компания Fesco рассматривает планы наращивания флота на Балтике

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов также отметил важность обеспечения транспортной безопасности области, не имеющей границ с другими регионами страны

КАЛИНИНГРАД, 6 сентября. /ТАСС/. Российская транспортно-логистическая компания Fesco рассматривает планы по наращиванию своего флота на Балтике, сообщил в Калининграде на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым председатель Совета директоров группы Fesco Андрей Северилов.

"В этом году мы запустили первый морской каботажный сервис Fesco в северо-западном регионе России, - сказал Северилов, которого цитирует пресс-служба правительства Калининградской области. - Для нас это было новое направление, которое сейчас показывает стопроцентную загрузку. Морская линия работает уверенно и устойчиво, поэтому у нас есть планы по наращиванию флота на Балтике".

Алиханов отметил важность обеспечения транспортной безопасности области, не имеющей границ с другими регионами страны. "Транспортная безопасность и обеспечение жизнедеятельности Калининградской области - одни из ключевых вопросов региональной и федеральной повестки. С компанией Fesco мы уже несколько лет проводим совместную работу по развитию транспортно-логистической инфраструктуры региона. И в настоящее время для надежного решения стратегических задач в сфере морских перевозок открыты для дальнейшего эффективного взаимодействия", - подчеркнул он.

Они обсуждали вопросы сотрудничества при организации внутрироссийских и международных морских перевозок в Калининград, а также предварительные итоги работы каботажной линии Fesco между Санкт-Петербургом и Калининградом, которую компания запустила в феврале.

Морские перевозки по Балтике в Калининградскую область являются альтернативой сухопутной доставке грузов через территорию Евросоюза, который ввел санкции против России. Санкции ограничивают сухопутный транзит ряда товаров - по железной дороге попавшие в санкционные списки грузы можно перевозить только по установленным Евросоюзом квотам, а на грузовиках такие товары запрещены к транспортировке. По данным областных властей, в настоящее время между регионом и портами Санкт-Петербурга и Ленинградской области курсируют 20 судов. Это четыре железнодорожных парома, два парома для накатной техники и сухогрузы, которые перевозят в регион генеральные грузы.

Транспортная группа Fesco имеет активы в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант", "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Fesco оперирует контейнерными терминалами в Новосибирске, Хабаровске, Владивостоке и Томске. В управлении группы находится более 150 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц. Флот группы включает более 30 транспортных судов в управлении, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.