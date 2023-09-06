6 сентября, 15:36

Механизм обмена замороженных активов россиян может заработать в 2023 году

По словам директора департамента финансовой политики Минфина Ивана Чебескова, государство законодательно создает условия "для добровольного обмена между активами, зависшими у граждан, и активами, зависшими у иностранных инвесторов"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ ожидает, что механизм обмена замороженных активов россиян заработает до конца 2023 года. Об этом сообщил журналистам в кулуарах конференции РБК Capital Markets директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

Ранее сообщалось, что подготовленный правительством совместно с Банком России проект указ президента предусматривает возможность приобретения у российских инвесторов заблокированных бумаг на деньги со счетов типа "С". На первом этапе планируется разблокировать счета на сумму порядка 100 млрд рублей.

"Мы ожидаем, что механизм в этом году заработает. Очень сложно бюрократическую процедуру оценить - когда [проект указа] будет внесен, на какой стадии, сложно прогнозировать", - сказал Чебесков.

Он также пояснил, что государство не производит обмен, а законодательно создает условия "для добровольного обмена между активами, зависшими у граждан, и активами, зависшими у иностранных инвесторов".

Как ранее сообщали в ЦБ РФ, обмен замороженными активами коснется в первую очередь розничных российских инвесторов с портфелями до 100 тыс. рублей. 

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