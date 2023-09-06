В Венгрии заявили о зависимости от нефти и газа из России

В Будапеште пока не видит им альтернативы, отметил глав МИД страны Петер Сийярто

БУДАПЕШТ, 6 сентября. /ТАСС/. Венгрия находится в зависимости от поставок российских нефти и газа, которым пока нет альтернативы, поскольку возможности энергетической инфраструктуры в Юго-Восточной Европе крайне ограничены. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на Экономическом форуме в польском городе Карпач.

Он отметил, что другие страны Запада обвиняют Венгрию в пророссийской позиции, поскольку она продолжает сотрудничать с Москвой в области энергетики, однако подобные обвинения несправедливы. По его словам, действия Венгрии определяются "физической реальностью" и существующей инфраструктурой, в то время как Евросоюз ничего не делает для развития альтернативных маршрутов доставки топлива.

"Мы зависим от российского природного газа, потому что он обеспечивает функционирование нашей страны. Если мы от него откажемся, то что произойдет завтра? Кто после этого объяснит венграм, что у них не будет отопления? И если мы выйдем из соглашения [с Россией] о расширении АЭС в Пакше, то как мы заменим этот проект с сохранением его стоимости и графика?" - спросил глава МИД, выступление которого транслировалось в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто напомнил, что правительство Венгрии стремится диверсифицировать источники и маршруты доставки нефти и газа, но эти усилия сдерживаются отсутствием в регионе трубопроводов достаточной мощности. "Возможности энергетической инфраструктуры в Юго-Восточной Европе сильно ограничены", - уточнил министр. Он напомнил, что недавно Венгрия начала получать небольшие объемы газа из Азербайджана и в перспективе рассчитывает увеличить их до 1 млрд кубометров в год, но пока сделать это невозможно.

Аналогичная ситуация, отметил Сийярто, сложилась с нефтью, 85% которой для своих нужд Венгрия получает из России по трубопроводу "Дружба", проходящему через территорию Украины. "Тем временем на единственном альтернативном Адриатическом нефтепроводе власти Хорватии повысили плату за транспортировку сырья в пять раз по сравнению со средними расценками, и никто в Европе против этого не протестует", - посетовал глава МИД.

По его мнению, серьезные вопросы насчет подхода к украинскому конфликту, отношений с Россией и претензий к другим странам возникают и к Соединенным Штатам. "В первой половине этого года США закупили у России в два раза больше урана [в целях производства топлива для АЭС], чем в прошлом году", - сказал Сийярто.