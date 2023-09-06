Инфляция в России с 29 августа по 4 сентября ускорилась до 0,11%

С начала сентября потребительские цены в стране выросли на 0,06%

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 29 августа по 4 сентября 2023 года составила 0,11%, следует из данных Росстата.

При этом неделей ранее - с 22 по 28 августа - в РФ наблюдалась инфляция на уровне 0,03%.

С начала сентября потребительские цены в стране выросли на 0,06%, с начала года - на 3,76%.

Продовольственные товары

За отчетный период выросли цены на куриное мясо - на 1,5%, подсолнечное масло - на 1%, полукопченые и варено-копченые колбасы - на 0,7%, вареные колбасы, яйца куриные и рис - на 0,6%, поваренную соль - на 0,4%, сосиски, сардельки, черный чай и пшено - на 0,3%, говядину, свинину, баранину, овощные консервы для детского питания, водку - на 0,2%, маргарин, пастеризованное молоко, сметану, твердые сыры, полутвердые и мягкие, печенье, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, гречневую крупу, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%. В то же время цены на макаронные изделия снизились на 0,4%, мороженую рыбу, фруктово-ягодные консервы для детского питания, сахарный песок и пшеничную муку - на 0,2%, мясные консервы для детского питания, сливочное масло, стерилизованное молоко и творог - на 0,1%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,3%, в том числе на белокочанную капусту - 11,1%, репчатый лук - 6,8%, морковь - 5,7%, картофель - 4,6%, столовую свеклу - 3,4%, помидоры и яблоки - 1,1%. При этом цены на огурцы выросли на 6%, а бананы подорожали на 3,8%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали аллохол - на 1,2%, метамизол натрия (отечественный анальгин) и корвалол - на 0,7%, нимесулид и ренгалин - на 0,5%, левомеколь - на 0,4%. Цены на эргоферон снизились на 0,5%, валидол - на 0,2%, поливитамины и комбинированные анальгетики - на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали хозяйственное мыло - на 0,2%, гигиенические прокладки, пеленки для новорожденных и стиральные порошки - на 0,1%. В то же время цены на бумагу туалетную снизились на 0,3%, зубные пасты - на 0,2%, туалетное мыло, зубные щетки и спички - на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на отечественные легковые автомобили - на 1%, майки, мужские футболки и кроссовки для взрослых - на 0,5%, смартфоны, а также древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты - на 0,4%, спортивные костюмы для детей, телевизоры и легковые автомобили иностранных марок - на 0,3%, джинсы для детей и обрезные доски - на 0,2%, сигареты с фильтром, женские колготки, мужские носки и кроссовки для детей - на 0,1%. Цены на электропылесосы снизились на 0,4%, футболки детские - на 0,2%, шампуни - на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,5%, а дизельное топливо в среднем подорожало на 1,3%.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета снизилась на 4,9%. Стоимость путевок в дома отдыха, пансионаты снизилась на 4,2%, санатории - на 1,4%, проживания в двухзвездочных гостиницах - на 0,4%, хостелах - на 0,3%, однозвездочных гостиницах и мотелях - на 0,2%. При этом средняя стоимость проживания в трехзвездочных гостиницах выросла на 0,2%, а гостиницах категорий четырех и пяти звезд - на 0,1%.

Тарифы на проезд в троллейбусе и на сжиженный газ увеличились на 0,1%.

Из остальных видов услуг подорожали модельная стрижка в женском зале - на 0,3%, модельная стрижка в мужском зале и мойка легковых автомобилей - на 0,1%.