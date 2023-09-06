Бензин в России за неделю в среднем подорожал на 29 копеек

Цены на него выросли до 54,83 рубля за один литр

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 28 августа по 4 сентября 2023 года выросли на 29 копеек - до 54,83 рубля за один литр, говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 25 копеек и составили 50,67 рубля за литр. Средние цены на бензин Аи-95 увеличились на 31 копейку, до 55,38 рубля за литр, стоимость Аи-98 выросла на 38 копеек и составила 66,9 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 74 копейки, до 61,58 рубля.

По данным Росстата, рост цен на бензин зафиксирован в 79 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Чеченской Республике - на 4,8%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,2% и 0,5% соответственно. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 48,69 рубля до 54,99 рубля, марки Аи-95 - от 53,79 рубля до 61,69 рубля, марки Аи-98 и выше - от 63,39 рубля до 72,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 49,3 рубля до 55,1 рубля, марки Аи-95 - от 53,35 рубля до 58,85 рубля, марки Аи-98 и выше - от 65,5 рубля до 69,69 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ с 28 августа по 3 сентября снизился на 4,9% по сравнению с предыдущей неделей - до 834,4 тыс. тонн. Объем производства дизельного топлива сократился на 1,2% и составил 1,698 млн тонн.