Белокочанная капуста в России за неделю подешевела на 11,1%

Огурцы подорожали на 6%, следует из данных Росстата

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Стоимость белокочанной капусты в России с 29 августа по 4 сентября 2023 года снизилась на 11,1%, репчатого лука - на 6,8%. Кроме того, морковь подешевела на 5,7%, картофель - на 4,6%, столовая свекла - на 3,4%, помидоры и яблоки - на 1,1%, следует из данных Росстата.

В среднем снижение цен на плодоовощную продукцию составило 1,3%.

В то же время, по данным Росстата, огурцы подорожали на 6%, бананы - на 3,8%.

Также выросли цены на мясо кур - на 1,5%, масло подсолнечное - на 1,0%, колбасы полукопченые и варено-копченые - на 0,7%, колбасы вареные, яйца куриные и рис - на 0,6%, соль поваренную - на 0,4%, сосиски, сардельки, чай черный и пшено - на 0,3%, говядину, свинину, баранину, консервы овощные для детского питания, водку - на 0,2%, маргарин, молоко пастеризованное, сметану, сыры твердые, полутвердые и мягкие, печенье, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, крупу гречневую, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.

Снизились цены на макаронные изделия - на 0,4%, рыбу мороженую, консервы фруктово-ягодные для детского питания, сахар-песок и муку пшеничную - на 0,2%, консервы мясные для детского питания, масло сливочное, молоко стерилизованное и творог - на 0,1%.