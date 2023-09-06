Годовая инфляция в РФ с 29 августа по 4 сентября ускорилась до 5,19%

ЦБ ранее прогнозировал, что годовая инфляция в стране в ближайшие месяцы продолжит повышаться и по итогам года составит 5-6,5%

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Годовая инфляция в России с 29 августа по 4 сентября ускорилась до 5,19% против 5,03% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития РФ.

"На неделе с 29 августа по 4 сентября 2023 года цены на потребительском рынке выросли на 0,11%. Год к году инфляция составила 5,19%. В сегменте продовольственных товаров темпы роста цен увеличились (0,12%) при замедлении дефляции на плодоовощную продукцию (1,3%) и сохраняющемся росте цен на остальные продукты питания (0,24%). В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,41% за счет возобновления удорожания электро- и бытовых приборов, а также увеличения темпов роста цен на легковые автомобили и бензин. В секторе услуг цены продолжили снижаться (0,28%) на фоне сохраняющегося удешевления авиабилетов на внутренние рейсы (4,94%)", - отмечается в обзоре.

Ранее Банк России прогнозировал, что годовая инфляция в РФ в ближайшие месяцы продолжит повышаться и по итогам года составит 5-6,5%. По данным регулятора, в среднем за последние три месяца потребительские цены росли темпом 0,61% месяц к месяцу, что в годовом выражении соответствует 7,6%.

Согласно обновленному прогнозу социально-экономического развития России, подготовленному Минэкономразвития, инфляция в РФ в 2023 году прогнозируется на уровне 5,3%.