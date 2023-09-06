Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,58-1,18%

Курс доллара вырос на 0,22%, евро - на 0,52%

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду открылся движением вверх, но быстро ушел в умеренную нисходящую коррекцию. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,58%, до 3 245,47 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 1,18%, до 1 038,58 пункта. Курс доллара вырос на 0,22%, закрывшись на отметке 98,12 рубля, евро - на 0,52%, до 105,46 рубля, юань - на 0,16%, до 13,401 рубля.

"Ценовой спад в сырьевых товарах на фоне роста глобального доллара стал одним из катализаторов данного движения. Кроме того, после продолжительной волны роста по ряду инструментов уже наблюдалась перегретость, и появился удобный момент для ее частичного снятия, - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон также не благоволил оптимизму покупателей - большинство ключевых мировых биржевых индексов торговались в минусе. "Объем производственных заказов в Германии в июле обрушился на 11,7% м/м, в то время как прогнозировалось снижение всего на 4%, в июне этот показатель вырос на 7,6%. Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США за август опустился ниже прогноза", - добавил Бахтин.

Рынок акций

Лидерами роста в среду на российском фондовом рынке стали без новостей акции энергокомпании ДЭК (+19,1%). Лидерами понижения оказались акции Ашинского метзавода (-7,1%) из-за коррекции после бурного роста в течение нескольких дней, предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Прогноз

С учетом того, что рубль остается относительно слабым, а цены на нефть достаточно комфортными, импульс в направлении годовых максимумов на этой неделе еще возможен, считают в "БКС мир инвестиций". Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 7 сентября - 3 200 - 3 300 пунктов, по курсу доллара - 96-99 рублей.

По прогнозам Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи может колебаться в коридоре 3 200 - 3 300 пунктов, пара доллар/рубль - в интервале 97-99 рублей, евро/рубль - в коридоре 104-106 рублей, пара юань/рубль - в коридоре 13,0-13,7 рубля.

В четверг Fix Price представит операционные и финансовые результаты за II квартал и I полугодие 2023 года. Из макроданных Бахтин выделил сальдо торгового баланса КНР за август и недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.

В 21:00 мск будет обнародована "Бежевая книга" ФРС, которая дает общее представление об экономических тенденциях и проблемах США.