В Петербурге намерены потратить более 30 млрд рублей на капремонт многоквартирных домов

Председатель жилищного комитета города Олег Зотов сообщил, что часть средств субсидии также пойдет на замену более 2 тыс. лифтов и ремонт 450 кровель

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Более 30 млрд рублей потратят в Петербурге на капитальный ремонт многоквартирных домов в 2023 году, на данный момент это сумма является рекордной. Общая бюджетная субсидия этого года составила 6 млрд рублей, на них также отремонтируют 450 кровель и заменят более 2 тыс. лифтов, сообщил на пресс-конференции председатель жилищного комитета Санкт-Петербурга Олег Зотов.

"В 2023 году <...> удалось существенно повысить финансовую устойчивость, увеличились объемы бюджетного софинансирования. Если в прошлом году бюджетная субсидия на капитальный ремонт составила 3 млрд рублей, то уже в этом году - 6 млрд рублей. Благодаря этому общая стоимость краткосрочного плана и тех работ, которые планируем выполнить в текущем году, впервые в истории нашего города превысила 30 млрд рублей. 29 из них - это непосредственно строительно-монтажные работы, и чуть менее миллиарда - проектирование и задел на будущие периоды", сказал он.

По словам Зотова, ремонтные работы также охватят 450 кровель, ранее в городе ежегодно их ремонтировалось не более 200. Большая часть из них уже сделаны, остальные будут готовы к началу зимнего периода. Одновременно с ними в городе теперь будут реставрировать и фасады.

Зотов также отметил, что на сегодняшний день по текущему ремонту выполнены работы более чем на 3,5 млрд рублей. Это позволило к 1 сентября подписать акт о технической готовности 99, 87% от многоквартирных домов, к 15 сентября готовность составит 100%. Речь идет о замене отопительных приборов, ремонте отопительных пунктов и подвалов.

Председатель жилищного комитета Петербурга напомнил, что в 2021 году общая стоимость программы капитального ремонта составила порядка 15 млрд рублей, было выполнено 80% ремонтных работ. Около 119 кровель было брошено подрядчиками в неисправном виде. В 2022 году стоимость программы капремонта уже достигла 19 млрд рублей, а исполнение - почти 85%. Из 2 тысяч 96 объектов работы выполнили на 1,7 тыс. Впервые в истории города около 300 объектов, которые не доделали в 2022 году, перенесли на текущий год. На сегодняшний день общий процент исполнения краткосрочного плана 2022 года составляет почти 93%.

Замена лифтового оборудования

Часть средств субсидии также пойдет на замену лифтов в многоквартирных домах, у которых истекает срок эксплуатации. Из общих 45 тыс. лифтов у 7 тысяч 134 истек или истекает срок эксплуатации и с 2025 года их будет запрещено использовать. В этом году комитет планирует заменить 2 тысячи 416 лифтов, в следующем будет заменено еще около 2,5 тысяч лифтов.

Зотов также сообщил, что за последний год общую задолженность по капремонту удалось сократилась на 1,5 млрд рублей. Если в прошлом году долг по капитальному ремонту составил 6,5 млрд рублей, то сейчас дебиторская задолженность превышает 5 млрд рублей, а уровень собираемости приблизился к 80%.