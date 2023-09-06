Резервный фонд правительства увеличили на 188 млн рублей

Как отметили в кабмине, средства планируется использовать в том числе для обеспечения стабильности экономики и защиты регионов от подтоплений

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Резервный фонд правительства России увеличен на 187,8 млн рублей, средства планируется использовать в том числе для обеспечения стабильности экономики и защиты регионов от подтоплений. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина.

"Резервный фонд правительства пополнится на 187,8 млн рублей, - говорится в сообщении. - Средства планируется использовать в том числе для реализации мероприятий по защите территорий от негативного воздействия вод в ряде регионов, а также на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних ограничений".

Отмечается, что источник увеличения фонда - доходы, полученные от возмещения вреда, причиненного рекам, озерам и другим водоемам.

В кабмине напомнили, что резервный фонд создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального уровня, средства на которые не предусмотрены в федеральном бюджете на год.