Кабмин одобрил замещение Минфином суверенных евробондов России

Ведомству поручили замещать такие евробонды на новые выпуски с аналогичными условиями по согласованию с их владельцами

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Минфину России поручено замещать в 2023 году суверенные евробонды РФ на новые выпуски с аналогичными условиями по согласованию с их владельцами. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ Минфин России может осуществлять в 2023 году эмиссию и перевод номинированных в валюте государственных ценных бумаг Российской Федерации в целях замены (замещения) находящихся в обращении государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, по согласованию с их владельцами с возможным превышением установленных законом о бюджете РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов показателей программы внешних госзаимствований и верхнего предела внешнего госдолга РФ, говорится в тексте распоряжения.

При этом размер и срок выплаты дохода, срок погашения и номинальная стоимость замещающих облигаций должны соответствовать аналогичным условиям замещаемых евробондов РФ.

"Из-за санкций иностранных финансовых институтов в отношении российских ценных бумаг исполнение Россией своих обязательств по еврооблигациям оказалось затруднено. На первом этапе проблему доведения платежей держателям еврооблигаций удалось решить, создав новый временный механизм, установленный указом президента РФ. Механизм продолжит работать, но в результате замещения держатели ценных бумаг смогут заменить принадлежащие им еврооблигации на ценные бумаги с идентичными параметрами, но выпущенными по российскому праву в российской финансовой инфраструктуре без участия иностранных институтов", - прокомментировал министр финансов РФ Антон Силуанов. Его слова приводятся в сообщении пресс-службы Минфина.

Основные параметры таких еврооблигаций будут совпадать с параметрами замещаемых ценных бумаг, отмечается в сообщении пресс-службы министерства.

О замещении суверенных евробондов

Ранее Госдума приняла инициированную правительством РФ соответствующую норму, которая была оформлена как поправка ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс, касающегося уточнения порядка перераспределения бюджетных средств на субсидии и нормативов зачисления доходов в бюджеты бюджетной системы РФ.

В конце апреля Силуанов сообщал журналистам, что Минфин может начать размещение замещающих евробонды ценных бумаг уже в 2023 году.

Согласно новому порядку выплат по еврооблигациям, Россия переводит в Национальный расчетный депозитарий рублевый эквивалент суммы платежа. Выплаты держателям перечисляются по курсу рубля к валюте номинала, установленному Банком России на дату выплаты. Кроме того, Минфин указал, что владельцы российских еврооблигаций вправе конвертировать рублевые выплаты РФ в любую валюту и выводить за рубеж. Всего у РФ есть 15 действующих облигационных займов со сроками погашения от 2022 до 2047 года.