Bloomberg: Саудовская Аравия повысила цены на свою нефть для Азии на октябрь

Это связано с решением продлить сокращение нефтедобычи, передает агентство

ТАСС, 6 сентября. Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила отпускные цены на свою нефть для азиатских стран на октябрь на фоне решения продлить сокращение нефтедобычи. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, цена на нефть марки Arab Light в октябре вырастет на 10 центов и будет на $3,6 выше стоимости бенчмарка Oman/Dubai, что, согласно прайс-листу, является самой высокой ценой с декабря 2022 года.

Компания также подняла стоимость для США на 20 центов, одновременно снизив цены на свою нефть для Северо-Западной Европы и Средиземноморья на 10 центов.

5 сентября Саудовская Аравия приняла решение о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) до конца 2023 года. До этого добровольное сокращение было рассчитано сначала на июль, а потом продлено на август и сентябрь. При этом, как сообщало Саудовское агентство печати со ссылкой на источник в Минэнерго королевства, решение о сокращении добычи будет пересматриваться каждый месяц, чтобы рассматривать как дальнейшее снижение производства, так и его увеличение.

4 июня страны ОПЕК+ продлили действие решения о добровольном сокращении добычи нефти до конца 2024 года. Они договорились, что уровень добычи на следующий год составит 40,46 млн баррелей в сутки.