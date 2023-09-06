"Аэрофлот" выполнит ретрорейс из Москвы во Владивосток 29 сентября

Для пассажиров воссоздадут атмосферу авиапутешествий 1970-1980-х годов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. "Аэрофлот" 29 сентября совершит ретрорейс по маршруту Москва - Владивосток, посвященный 85-летию беспосадочного полета из Москвы на Дальний Восток. Об этом в среду сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Аэрофлот" 29 сентября выполнит ретрорейс Москва - Владивосток. Полет в столицу Приморья приурочен к 85-летию беспосадочного полета из Москвы на Дальний Восток, который совершили Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова. Тогда летчицы установили женский мировой рекорд дальности, за что первыми из женщин были удостоены звания Героев Советского Союза", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, для пассажиров воссоздадут атмосферу авиапутешествий 1970-1980-х годов. В частности, путешественники смогут отправить открытки авиапочтой прямо с борта самолета и сделать моментальное фото на память, а также попробовать блюда по классическим советским рецептам.

"Путешествие начнется с выделенных стоек регистрации и сувенирных багажных бирок в стиле ретро. Кроме того, на борту пассажиров встретят бортпроводники в униформе, отшитой по историческим образцам 1970-1980-х годов. Для интересного досуга в полете всем желающим будут раздавать шахматы и домино", - пояснили в пресс-службе.

Серия ретрорейсов по ключевым российским направлениям приурочена к столетнему юбилею "Аэрофлота", в этом году любителей авиации ожидают еще несколько ретрорейсов, отметили в пресс-службе, добавив, что пассажиры, которые совершили три и более перелетов на разных ретрорейсах, получат подарок от "Аэрофлота".