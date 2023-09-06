Под Астраханью намерены обновить мост через реку Хурдун для развития МТК Север - Юг

Губернатор региона Игорь Бабушкин сообщил, что на время ремонта подрядчик возвел объездной мост, по которому организовано движение транспорта

АСТРАХАНЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Астраханской области к началу 2025 году закончат капитальное обновление моста через реку Хурдун в Икрянинском районе, по которому идет основной грузопоток международного транспортного коридора (МТК) Север - Юг. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

"На мосту через реку Хурдун в Икрянинском районе идут масштабные работы. Сооружение сильно изношено, капитально его не ремонтировали десятки лет. Работа идет в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" и завершится к началу 2025 года. Держу на контроле. Затягивать нельзя, ведь по этой трассе идет основной грузопоток коридора "Север - Юг", - написал Бабушкин, уточнив, что на время ремонта подрядчик возвел объездной мост, по которому организовано движение транспорта.

Он добавил, что в настоящий момент дорожники приступили к демонтажу несущей конструкции. В рамках строительных работ здесь заменят балки пролетных строений и опорные части, отремонтируют лестничные сходы, выполнят гидроизоляцию и уложат полотно. "Мы получим абсолютно новый мост", - пояснил Бабушкин.

МТК Север - Юг

Межправительственное соглашение о создании мультимодального транспортного коридора "Север - Юг" было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта - привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу (в сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок). Сейчас проект объединяет несколько различных транспортных систем отдельных государств. Индия вложила в него около 2,1 млрд долларов, часть из них - в строительство транспортной инфраструктуры в Иране.