Станция московского метро "Аэропорт Внуково" взаимно интегрирована с воздушной гаванью

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что взаимной интеграции транспортных объектов способствует единое архитектурно-художественное решение

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Новая станция "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии московского метрополитена обеспечит пассажирам доступ в терминал и к другой инфраструктуре аэровокзального комплекса. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Солнцевской линии, в который входят станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково".

"Солнцевская линия позволяет в прямом смысле слова совершить пересадку из метро на самолет. Метростроители провели большую работу в стесненных условиях, чтобы интегрировать станцию в инфраструктуру аэропорта. Выход из вестибюля станции "Аэропорт Внуково" соединен с подземным переходом, который приведет пассажиров непосредственно в здание терминала А", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра уточнил, что пассажиры по переходу смогут попасть на станцию Киевского направления МЖД, где останавливаются аэроэкспрессы, или выйти к Вокзальной площади, поселку Внуково, а также к остановкам наземного городского пассажирского транспорта.

Гендиректор АО "Мосинжпроект"(генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов добавил, что взаимной интеграции транспортных объектов способствует единое архитектурно-художественное решение. "Оформление станции "Аэропорт Внуково" продолжает архитектурный ансамбль терминала А и железнодорожной станции, и выдержано в единой цветовой гамме с ними. На полах и стенах преобладают светло-серые цвета Мансуровского гранита и черный габбро, которые дополнены вставками из алюминиевых панелей сложной формы из треугольных и многоугольных элементов, а кассовый зал, как и ведущий в терминал подземный переход, выполнены в мраморе Коелга", - отметил он.

Глава холдинга подчеркнул, что дизайн станции "Аэропорт Внуково" посвящен гражданским самолетам конструкторского бюро А. Н. Туполева, чье имя носит международный аэропорт. "На территории над станцией концепцией предусмотрено благоустройство. Оно включает гранитное мощение, укладку газона и установку малых архитектурных форм", - заключил Кравцов.