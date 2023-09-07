Слуцкий предложил восстановить работу ВНИИ охотничьего хозяйства и звероводства

Лидер фракции ЛДПР в Госдуме отметил, что на практике это можно сделать в течение года

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. ЛДПР предлагает восстановить полноценную работу Всероссийского научно-исследовательского института охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора Б. М. Житкова и, в частности, его северного филиала, который отвечает за Архангельскую область. Об этом сообщил лидер фракции либерал-демократов в Госдуме Леонид Слуцкий в ходе своей рабочей поездки в Архангельск.

"Надо институт научно-исследовательского института охотничьего хозяйства и звероводства возрождать, он был продвинутым. <...> Мы могли бы помочь его возродить и это бы имело оперативное значение. На практике это можно сделать в течение года, может и меньше ученые соответствующие есть, они с удовольствием сюда приедут. И нужно увеличить сумму за отстрел волков до 25 тыс. рублей. Это давно назревшая индексация. Во-вторых, расширить границы охотничьего сезона", - сказал Слуцкий.

По словам губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, для части населения Архангельской области охота является традиционным занятием, и необходимо поработать над тем, чтобы вернуть в деревню профессию охотника.

"Нужно подумать над созданием сети заготовительных пунктов, куда можно официально сдавать мясо и зарабатывать на этом", - сказал Цыбульский.