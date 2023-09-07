АКРА ожидает увеличение прибыли банков России по итогам года до 2,6 трлн рублей и более

По информации аналитиков агентства, доход банков от операций с иностранной валютой в первом полугодии составил почти 800 млрд рублей

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Прибыль банковского сектора по итогам 2023 года станет рекордной для отрасли и превысит 2,6 трлн рублей, сообщается в исследовании рейтингового агентства АКРА.

"АКРА ожидает, что чистая прибыль банковской системы в 2023 году превысит 2,6 трлн рублей. Однако сохраняющаяся волатильность на валютном рынке и доказанная в первом полугодии способность российских банков получать прибыль на падении курса национальной валюты могут привести к тому, что итоговый результат будет существенно выше указанного значения", - говорится в сообщении.

По мнению АКРА, даже при нейтральном результате операций на валютном рынке сохранение способности кредитных организаций к получению процентного и комиссионного дохода в объеме, сопоставимом с показателем первого полугодия этого года, позволит сектору показать рекордную прибыль выше 2,6 трлн рублей.

Аналитики агентства отметили, что доход банков от операций с иностранной валютой в первом полугодии составил почти 800 млрд рублей, тогда как в первом полугодии прошлого года был зафиксирован убыток в размере 1,3 трлн рублей. При этом в этом году банки получали прибыль от таких операций как в первом, так и во втором кварталах.

Агентство считает, что в результате опережающей девалютизации обязательств по сравнению с активами в 2022 году в отрасли увеличился разрыв между активами и обязательствами в иностранной валюте, что поддерживает сохранение длинной валютной позиции. "В силу этого падение курса рубля по отношению к доллару способствует получению банками бухгалтерской прибыли, однако может привести к ухудшению качества активов", - полагают аналитики.

Большинство банков (в том числе все системно значимые) закончили первое полугодие 2023 года с прибылью, чистая прибыль отрасли по итогам указанного периода приблизилась к 1,7 трлн рублей, а за январь-июль составила 2 трлн рублей. Банкам удалось нарастить как чистый процентный доход до вычета резервов, так и чистый комиссионный доход. При этом, как замечают в агентстве, рост процентных доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был относительно небольшим (1%), а прирост чистого процентного дохода (около 50% год к году) в значительной мере обеспечивался способностью банков переоценивать стоимость пассивов по мере снижения ключевой ставки и сокращения процентных расходов в 2022 году.

О резервах

По данным агентства, объем созданных резервов в первом полугодии 2023 года превысил 1 трлн рублей (1,3 трлн рублей за аналогичный период прошлого года).

АКРА отмечает, что в первом полугодии не наблюдалось выраженной тенденции активного роспуска резервов, накопленных в период ухудшения операционной среды, по аналогии с первым полугодием 2021 года, когда снижение стоимости риска стало значимым фактором формирования прибыли по итогам года, являющейся в настоящее время рекордной для российского банковского сектора.