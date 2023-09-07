Минцифры: иностранные поставщики смартфонов не отвергали требования предустановки RuStore

Директор департамента развития IT-отрасли министерства Дмитрий Никитин отметил, что ведомство достаточно долго вело диалог с производителями устройств для того, чтобы все поняли, что новые правила не придумали искусственно

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Зарубежные производители гаджетов на Android не отвергали новые правила предустановки маркета RuStore от VK, по которым она должна быть даже в случае запрета со стороны правообладателей операционных систем. Минцифры России таких негативных отзывов не получало, сообщил ТАСС директор департамента развития IT-отрасли министерства Дмитрий Никитин.

"Каких-то напрямую высказанных блокирующих позиций не было. Для нас важно, чтобы оно [требование] было исполняемо. Поэтому мы достаточно долго пребывали в диалоге с производителями устройств для того, чтобы все поняли, что это не какая-то искусственно придуманная история и технически реализовать ее возможно", - сказал представитель министерства.

Никитин напомнил, что новые требования действуют по отношению ко всем смартфонам на Android, которые официально поставляются в РФ. "По имеющимся у нас данным, в отношении новых устройств на Android большинство игроков требования предустановки выполняют", - заметил он.

Директор департамента Минцифры подчеркнул, что новые правила не распространяются на технику, которая была завезена в Россию и поступила в продажу до вступления в силу этих требований.

"Последние правки направлены на то, чтобы уточнить технические особенности этих требований, обеспечив для российских пользователей тот же уровень комфорта при использовании RuStore, что и при использовании зарубежных аналогов", - пояснил он суть изменений.

RuStore был разработан по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Созданием единого маркета занималась VK вместе с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры. Его запустили в мае 2022 года, в том же году вступило в силу требование по предустановке RuStore.

Новые правила предустановки

Пресс-служба правительства РФ в конце августа сообщила, что предустановка RuStore будет обязательна на продаваемые в России гаджеты, даже в случае запрета со стороны правообладателей операционных систем.

Изготовители мобильных устройств должны обеспечить недискриминационное отображение маркета на экране по сравнению с аналогичными программами других разработчиков, а также благоприятные условия использования RuStore владельцами гаджетов и его автоматическое обновление.

Версия предварительно установленного RuStore должна быть бесплатной для пользователей в момент первого включения и в процессе использования. Единый магазин приложений также должен сохраняться после возврата к заводским настройкам.