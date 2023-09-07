Россияне в августе обменивали доллары в два раза чаще, чем евро

Средний чек операции по продаже наличных долларов в этом месяце составил $429, а покупки - $982, указано в исследовании банка "Русский стандарт"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Валютообменные операции с долларом в августе 2023 года оказались у россиян в 2,2 раза популярнее операций с евро. При этом иностранную валюту в обменниках чаще покупали, чем продавали, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

"При выборе между долларом и евро предпочтение отдается американской валюте. По данным банка, общее число конвертаций доллара в августе оказалось в 2,2 раза больше, чем евро. При этом общее количество покупок наличных долларов в отделениях банка в августе оказалось в два раза больше, чем продаж. В наличных операциях с евро в августе, напротив, лидируют продажи. Их оказалось на 25% больше, чем покупок", - указано в исследовании.

При этом онлайн доллары чаще продают, чем покупают. По данным банка, общее число безналичных продаж доллара в августе оказалось на 83% больше, чем покупок. А общее число онлайн-покупок евро, напротив, оказалось больше, чем продаж, - разница составила 15%.

По данным банка "Русский стандарт", средний чек операции по продаже наличных долларов в августе 2023 года составил $429, а покупки - $982. Средняя сумма офлайн-продажи евро в августе - €478, а покупки - €1 161. Средний чек безналичной продажи доллара в августе составил $2 372, покупки - $533. У евро же средний чек онлайн-продажи в августе равнялся €1 854, покупки - €5 491.

Эксперты банка отмечают, что офлайн-конвертации в отделениях банка по-прежнему лидируют у россиян как по сумме, так и по числу операций. При этом доля наличного валютообмена в августе возросла на фоне снижения показателей у безналичного. Так, доля офлайна по количеству операций составила 86% против 14% у онлайна. В июле соотношение было 84% против 16% также в пользу наличного валютообмена.

По сумме в августе также лидирует офлайн - 68% против 32% у онлайна. При этом показатели наличного валютообмена в том же месяце заметно выросли - в июле соотношение было 56% против 44% в пользу офлайна.

В рамках исследования были изучены объемы, средние чеки и количество наличных и безналичных валютообменных операций в банке "Русский стандарт" в августе и июле 2023 года.