Более половины опрошенных россиян хотят, чтобы их дети работали в финансовой сфере

Согласно исследованию Аналитического центра НАФИ, 80% респондентов называют работу в этой области престижной

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Профессия финансиста считается престижной среди большинства россиян (80% опрошенных), а более половины жителей нашей страны (55%) хотели бы, чтобы их дети или внуки работали в финансовой сфере, выяснили эксперты Аналитического центра НАФИ.

"Большинство россиян (80%) сегодня называют престижной работу в финансовой сфере, например, в банке, страховой или инвестиционной компании. Каждый четвертый (26%) говорит, что подобная работа "очень престижна", а каждый второй (54%) - "скорее престижна". Чаще всего такую профессию называют престижной люди с высшим образованием (82%) и высоким уровнем дохода (89%), а также жители Центрального (84%) и Дальневосточного федеральных округов (88%)", - указано в исследовании, материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

Показателем перспективности профессии является также то, насколько привлекательной она видится для трудоустройства собственных детей или внуков. "Исследование показало, что в отношении финансовой сферы более половины россиян (55%) позитивно смотрят на то, если несовершеннолетние члены их семьи выберут работу в финансовой организации", - сообщили в Аналитическом центре НАФИ.

Мужчины и женщины считают финансовую сферу хорошим выбором в равной степени (55% и 54%), однако среди других социально-демографических групп есть некоторые отличия. Доля расположенных к профессии финансиста выше среди россиян экономически активного возраста от 35 до 44 лет (59%), респондентов со средним образованием (61%) и жителей Дальневосточного федерального округа (59%).

Не хотели бы видеть своих детей и внуков в финансовой сфере менее четверти россиян (22%).

Всероссийский опрос провел Аналитический центр НАФИ 5 августа. Опрошены 3453 человека старше 14 лет из всех регионов Российской Федерации. Выборка построена на данных официальной статистики Росстата и репрезентирует население РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3,1%.