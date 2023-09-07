"Известия": Wildberries может поучаствовать в эксперименте по маркировке детских товаров

В пресс-службе ретейлера пояснили, что выступают за то, чтобы сделать онлайн-сегмент полностью безопасным и прозрачным

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Торговому комплексу "Садовод" и онлайн-ретейлеру Wildberries предложили поучаствовать в эксперименте по маркировке детских игрушек в России для выявления основных проблем при внедрении системы. Ретейлер дал согласие на участие, сообщает газета "Известия".

"Цель добровольного эксперимента - протестировать весь технологический процесс своеобразной оцифровки отрасли, выявить основные проблемы, которые могут возникнуть у компаний при внедрении системы маркировки, - сообщила "Известиям" президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина. - Поэтому в нем должны участвовать все сферы отрасли: крупнейшие производители, дистрибьюторы и продавцы игрушек".

Отмечается, что Wildberries принял предложение об участии в эксперименте, как только оно поступило в компанию. "Мы выступаем за то, чтобы сделать онлайн-сегмент полностью безопасным и прозрачным", - рассказала пресс-служба ретейлера газете. "Известия" также направили запрос представителям торгового комплекса "Садовод".

Ранее Цицулина отмечала в интервью ТАСС, что решение о добровольном этапе цифровой маркировки игрушек будет принято правительством до конца года. В конце августа Минпромторг РФ опубликовал проект постановления правительства о проведении эксперимента по маркировке отдельных видов товаров для детей с 1 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года.