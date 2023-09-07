В Хабаровском крае два объекта авиационной инфраструктуры планируют сдать в 2025 году

Речь идет о взлетно-посадочной полосе в аэропорту Охотска и международном терминале в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 7 сентября. /ТАСС/. Взлетно-посадочную полосу на севере Хабаровского края и международный терминал в региональной столице сдадут в 2025 году. Об этом ТАСС сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

"Что касается строительства здания терминала международных авиалиний, то объект находится в высокой степени готовности, завершены основные работы по самому зданию. В дальнейшем будут осуществлены работы по его технологическому оснащению, а также внутренние отделочные работы. Планируется, что в 2025 году терминал уже сможет принять своих первых пассажиров", - сказали в министерстве. Проект реализуется за счет частных инвестиций.

В аэропорту Охотск старую железную взлетно-посадочную полосу заменят на бетонную, также предусмотрена реконструкция грунтовой полосы и обновление инфраструктуры аэродрома. "Новая инфраструктура позволит повысить уровень безопасности полетов, обеспечить регулярность авиаперевозок, а также даст возможность выполнять полеты на более вместительных и комфортабельных воздушных судах. <...> Сдача объекта планируется в 2025 году", - уточнили в министерстве.

В настоящее время в Хабаровском крае идет модернизация аэропортов Охотск и Хабаровск, в последнем строится новое здание международного терминала.

Строительство ведется в рамках государственной программы РФ "Развитие транспортной системы" и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за счет средств федерального бюджета.