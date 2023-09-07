Завод в Бердске вложит 550 млн рублей в модернизацию производства для авиаотрасли

В частности планируется переоснастить гальванический цех и создать экспериментальный производственный участок

НОВОСИБИРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Бердский электромеханический завод (БЭМЗ), 82% акций которого принадлежит аффилированным с группой S7 лицам, до конца 2023 года вложит 550 млн рублей в модернизацию гальванического производства и создание экспериментального участка, сообщил ТАСС генеральный директор БЭМЗ Василий Юрченко.

"Акционеры утвердили инвестиционную программу, закуплена уже большая часть оборудования. До конца года инвестиции составят 550 млн рублей. На эти средства планируется модернизировать и переоснастить гальванический цех, создать экспериментальный производственный участок. Часть средств пойдет на обновление зданий и сооружений, приобретение и обновление станочного парка для расширения технологических возможностей по механической обработке", - сказал Юрченко.

На данный момент, в парке S7 102 самолета иностранного производства - Embraer, Boeing, Airbus. Эти компании в рамках санкций против России остановили обслуживание двигателей самолетов, ремонты и поставку запчастей, необходимых для поддержания летной годности.

Как сообщил ТАСС исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев, самолеты иностранного происхождения являются сейчас наиболее востребованными в Российской Федерации: на них приходится подавляющая доля выполненных авиакомпаниями пассажиро-километров. Наиболее массовых самолетов семейства А-320 и Boeing 737 - более полутысячи. Самые массовые авиадвигатели, на которых летают эти самолеты, - это CFM56. Поэтому осваивать техническое обслуживание и ремонт двигателей наиболее рационально именно с различных модификаций этой модели.

"Рынок довольно большой, поэтому очевидно, что если такие работы по ремонту двигателя CFM56 будут осуществляться в России, то множество российских авиакомпаний встанет в очередь для того, чтобы выполнять эти работы здесь", - отметил Пантелеев.

По словам Пантелеева, у группы S7 уже работает в Подмосковье ремонтный цех, способный осуществлять лицензированные работы по обслуживанию именно авиадвигателей CFM56. "Никаких сомнений в квалификации специалистов с точки зрения обслуживания этих двигателей нет, но исторически так сложилось, что основные комплектующие, а главное - это восстановление самых сложных изделий, например турбинных лопаток, или ремонт и диагностика некоторых электронных блоков, это были работы, которые выполнялись только за рубежом. Для таких работ используется очень дорогостоящее и очень специфичное оборудование. Оно становится окупаемым только в том случае, если объем ремонтных работ действительно велик", - сказал эксперт.

По его мнению, даже несмотря на то, что Россия в настоящее время большое внимание и значительные ресурсы направляет на разработку отечественных самолетов из российских комплектующих, и даже при условии максимально позитивного сценария этой работы, стране потребуется несколько лет на то, чтобы полностью заменить парк иностранных воздушных судов.

Аффилированные с S7 лица в марте консолидировали более 82% акций БЭМЗ. В частности, 59,52% доли в уставном капитале приобрел Сергей Савченков, который с 2020 по 2021 год возглавлял S7 Space - компанию в структуре S7, занимавшуюся разработками космических технологий. Еще 22,66% - ООО "Инжиниринг", компания, входящая в группу S7. Экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко в марте назначен генеральным директором БЭМЗ.

АО "Бердский электромеханический завод" - завод точной механики, работает с 1959 года. Занимается производством продукции для авиации и электромеханической продукции гражданского направления.