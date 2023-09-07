В Якутии открыли обогатительную фабрику по переработке серебро-полиметаллической руды

Месторождение находится в Томпонском районе республики

ЯКУТСК, 7 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие обогатительной фабрики по переработке серебро-полиметаллической руды на месторождении Верхне-Менкече состоялось в Томпонском районе Якутии. В церемонии в режиме видео-конференц-связи принял участие глава Якутии Айсена Николаева.

"Сегодня мы торжественно запустили в работу обогатительную фабрику по переработке серебро-полиметаллической руды "Верхне-Менкече". Это месторождение в Томпонском районе, которое хранит запасы серебра, цинка, свинца и кадмия. Работы ведет компания "Геопромайнинг". Здесь будет ежегодно добываться до 330 тыс. тонн руды", - написал Николаев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что разработка месторождения внесет существенный вклад в развитие не только Томпонского района и республики, но и всего Дальнего Востока.

Как сообщил журналистам первый заместитель председателя правительства республики Кирилл Бычков, фабрика позволит создать более 800 рабочих мест, предполагается трудоустройство местных кадров.

Месторождение Верхне-Менкече расположено в Томпонском районе Якутии. Старт строительству современной обогатительной фабрики был дан в 2019 году.