Эксперты заявили о сокращении в России числа покупателей техники, косметики и зоотоваров

По данным компании Platforma, во втором квартале показатель снизился примерно на 10% относительно аналогичного периода прошлого года

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Россияне во втором квартале текущего года сократили по сравнению с аналогичным периодом 2022 года покупки товаров, которые не относятся к категориям первой необходимости - техники, косметики, товаров для животных, билетов на самолеты и поезда, сообщили ТАСС в компании Platforma, занимающейся разработкой сервисов на основе big data.

В рамках исследования специалисты продукта "Прогноз спроса" Platforma проанализировали анонимизированные данные о транзакциях 26 млн пользователей. "Во втором квартале этого года число покупателей, которые совершали покупки не первой необходимости (например, техники, косметики, зоотоваров, авиа- или ж/д билетов) снизилось примерно на 10% относительно аналогичного периода прошлого года", - рассказали в компании.

Так, сокращение числа покупателей в категории бытовой техники и электроники во втором квартале относительно апреля - июня прошлого года составило 13%, в косметике - 12%. Число покупателей зоотоваров уменьшилось на 17%, авиабилетов - на 10%, железнодорожных билетов - на 16%.

По словам директора продукта "Прогноз спроса" Platforma Николая Герантиди, среди причин снижения количества покупок товаров, не относящихся к категориям первой необходимости, может быть пересмотр потребителями параметров своих расходов.

"В целом, наше исследование показывает, что спрос пока не достиг показателей прошлого года. Об этом свидетельствует не только сужение аудитории, но и снижение средних и совокупных трат, которые мы фиксируем практически во всех наблюдаемых сферах", - сказал Герантиди, слова которого привели в компании.

По данным Platforma, совокупные расходы потребителей на косметику в апреле - июне уменьшились на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а средние траты каждого покупателя - на 3%. Аналогичная динамика наблюдается в категории бытовой техники и электроники. Рынок зоотоваров снизился на 17% при стабильных средних тратах, а совокупные расходы на авиабилеты уменьшились на 11% при сокращении средних трат на 1%.