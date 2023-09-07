7 сентября, 04:06,
обновлено 7 сентября, 04:19

Товарооборот России и Китая в январе - августе вырос на 32%

Экспорт из КНР в РФ взлетел на 63,2% и составил $71,8 млрд

ПЕКИН, 7 сентября. /ТАСС/. Торговый оборот России и Китая с января по август увеличился в годовом исчислении на 32%, до $155,1 млрд.

Экспорт из Китая в Россию взлетел на 63,2% и составил $71,8 млрд. Поставки из России в КНР за это время возросли на 13,3%, до $83,3 млрд, следует из данных, опубликованных на сайте Главного таможенного управления КНР.

Россия преимущественно поставляет Китаю энергоресурсы. Так, с января по июль на нефть, трубопроводный и сжиженный природный газ, уголь и мазут из РФ в стоимостном выражении пришлось более 70% всего объема российских поставок. Также КНР импортирует из РФ металлы, древесину, сельскохозяйственную продукцию и морепродукты. Китай поставляет в Россию легковые и грузовые автомобили, бытовую электронику, экскаваторы, микропроцессорные блоки, одежду, обувь и товары широкого потребления. 

Теги:
РоссияКитай
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