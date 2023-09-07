"Известия": число импортеров БАДов выросло втрое после введения обязательной маркировки

По данным руководителя товарной группы "Фарма" ЦРПТ Егора Жаворонкова, регистрацию в системе прошли около 600 импортеров

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Реальное число импортеров биологически активных добавок в Россию в три раза больше, чем указано в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Ранее для оценки количества импортеров и производителей БАДов был один верный путь - сопоставление данных о свидетельствах о госрегистрации в едином реестре ЕЭК. <...> И если еще недавно в части импорта таких свидетельств насчитывалось около 200, то сейчас регистрацию в системе прошло уже в 2,8 раза больше - теперь около 600", - сообщил газете "Известия" руководитель товарной группы "Фарма" ЦРПТ Егор Жаворонков.

Он также отметил, что часть вышедших из тени импортеров могла ранее работать нелегально, кроме того, по свидетельствам о госрегистрации невозможно было учесть параллельный импорт, так как вместо свидетельства поставщик мог использовать документ, выданный иностранной компании.

"Дело в том, что на рынке БАДов распространена практика "контрактного производства", когда на одной площадке производятся добавки под различными марками. Если владелец бренда заказывает услугу по производству добавок "под ключ", контрактная площадка может оформить свидетельство о госрегистрации самостоятельно. Тогда владелец марки в разрешительной документации не будет фигурировать как получатель документа", - добавил Жаворонков "Известиям".

В пресс-службе маркетплейса Wildberries газете сообщили, что провели полную интеграцию продаваемых на маркетплейсе БАДов с реестром свидетельств о государственной регистрации. Товары отображаются на платформе только при подтверждении их оригинальности со стороны продавца, заверили там. Представители онлайн-ретейлера Ozon заявили "Известиям", что наличие свидетельств о госрегистрации добавок проверяют вручную, а продажа БАДов без регистрации в госреестре на площадке запрещена.