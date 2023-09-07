В Приамурье построят комплекс по производству уникальных природных субстанций

Объем инвестиций составит 175,98 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Новый комплекс по переработке древесины с извлечением уникальных природных субстанций - дигидрокверцетина и арабиногалактана, построят в Амурской области. Об этом сообщила ТАСС министр экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенёва.

"Компания "Аметис" сегодня - один из лидеров в производстве уникальных веществ дигидрокварцетина и арабиногалактана. Продукция уже стала одной из визитных карточек Амурской области, широко востребована как на внутреннем, так и внешнем рынках. Она применяется в фармакологии, пищевой и косметической промышленности, животноводстве и сельском хозяйстве. Строительство нового комплекса по переработке древесины позволит увеличить объем выпускаемой продукции, дигидрокварцетина - в три раза, субстанции арабиногалактана - в 2 раза", - сказала Кукшенёва.

В рамках расширения производства компании "Аметис", реализация инвестиционного проекта по созданию нового прибыльного промышленного предприятия планируется в 2023-2025 годах. Объем инвестиций составит 175,98 млн рублей, планируется создание 55 новых рабочих мест. Налоговые поступления за 10 лет составят более 140 млн рублей.

Произведенная продукция получит широкое применение в фармакологии, пищевой и косметической промышленности, а также в животноводстве и сельском хозяйстве. Продукция востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Компания "Аметис" является крупнейшим производителем дигидрокверцетина и арабиногалактана в России. Доля российского рынка, принадлежащая "Аметис" в 2022 году составляет более 90% от объема всего рынка потребления. Если рассматривать долю мировых производителей дигидрокверцитина и арабиногалактана, "Аметис" занимает второе место после компании "Lonza LLC" (Швейцария-США).