Источник: компании в Турции готовы участвовать в поставке 1 млн тонн зерна из РФ в Африку

По данным источника в политических кругах в Анкаре, финансовое содействие инициативе будет оказывать Катар

АНКАРА, 7 сентября. /ТАСС/. Турецкие компании готовы принять участие в поставке 1 млн тонн зерна из России в беднейшие страны Африки. Об этом сообщил ТАСС источник в политических кругах в Анкаре.

"Да, этот вопрос прорабатывается. Турецкие компании изъявили готовность принять активное участие в этой инициативе, финансовое содействие которой будет оказывать Катар", - сказал собеседник агентства.

Между тем ранее источник в местном зерновом союзе сообщил ТАСС, что Турция располагает достаточными мощностями для переработки в муку 1 млн тонн зерновых из России и ее дальнейшего вывоза в Африку.

В Москве 31 августа состоялись переговоры глав МИД РФ и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана, которые обсудили зерновую сделку и параметры претворения в жизнь инициативы организации поставок в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара. 4 сентября этот вопрос в Сочи обсудили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.