Гутерриш назвал восстановление зерновой сделки одной из главных целей ООН

По словам генсека ООН, возвращение зерновой сделки требует создания системы взаимных гарантий, при которой Россия будет уверена в возможности экспорта продовольствия и удобрений

ДЖАКАРТА, 7 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал восстановление зерновой сделки одной из важнейших задач ООН для обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.

"Нам надо сделать все возможное, чтобы устранить ряд ограничений, которые существуют на сегодняшний день на уровне архитектуры международной торговли, а именно одной из главных целей тут является восстановление черноморской инициативы", - сказал он.

Гутерриш также заявил, что возвращение зерновой сделки требует создания системы взаимных гарантий, при которой Россия будет уверена в возможности экспорта продовольствия и удобрений, а заинтересованные в экспорте зерна из Украины страны - что Россия будет готова пойти на возобновление черноморской зерновой инициативы. "Мы считаем, что необходимо создать систему взаимных гарантий: гарантий, что Россия действительно сможет преодолеть сложности (на пути экспорта продовольствия и удобрений - прим. ТАСС), многие из которых уже решены, и в то же время гарантий, что в таком случае мы получим восстановление черноморской инициативы", - сказал он.

Гутерриш добавил, что у некоторых стран мира, которые имеют отношение к зерновой сделке, "появились сомнения, что Россия будет готова вернуться к черноморской инициативе, и это создает в этих странах сопротивление (возвращению к зерновой сделке - прим. ТАСС)". "Но мы предпринимаем все усилия, чтобы восстановить атмосферу, в которой могут быть предоставлены взаимные гарантии для решения имеющейся проблемы", - добавил он.