Рынок курьерской доставки в России за 2,5 года вырос на 17%

С августа 2022 года количество таких компаний увеличивается ежемесячно, говорится в исследовании сервиса "Контур. Фокус"

ТАСС, 7 сентября. Количество компаний, работающих в России в сфере курьерской доставки, с января 2021 года по сентябрь 2023-го увеличилось на 17% - до 7,3 тыс. Во время пандемии коронавируса в 2021 году рынок пребывал в стагнации, однако с августа 2022 года число таких компаний ежемесячно растет, говорится в исследовании сервиса для детальной проверки российских и зарубежных контрагентов "Контур. Фокус", имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Эксперты проекта "Контур. Фокус" изучили, как изменилось состояние рынка курьерской доставки с января 2021 года по сентябрь 2023 года. За рассматриваемый период количество компаний в этой сфере выросло с 6,3 тыс. до 7,3 тыс. В пандемический 2021 год рынок пребывал в состоянии стагнации - в это время количество организаций незначительно сократилось. <...> С августа 2022 года по сентябрь 2023 года количество компаний увеличивается ежемесячно", - указывается в исследовании.

Вероятной причиной стагнации в 2021 году, по мнению аналитиков, стали логистические трудности, в том числе поиск новых транспортных цепочек и замена поставщиков. К середине 2022 года рынок вернулся к прежним показателям и начал расти. Больше всего компаний из сферы доставки расположены в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Ростовской области. При этом в Ростовской области этот бизнес развивается активнее всего - с 2021 по 2023 год число курьерских компаний там выросло со 137 до 237.

К регионам, где службы доставки представлены только единичными компаниями или их нет совсем, относятся Чукотский автономный округ, Луганская Народная Республика, Ненецкий автономный округ и несколько других, говорится в исследовании. Набирает популярность доставка в Чечне, Карачаево-Черкессии и на Алтае. Стремительно сокращается бизнес на доставке в Тульской области (на 16% за указанный период), Крыму (на 16%), Удмуртии - на (13,5%).

По словам эксперта системы "Контур. Фокус" Антона Яковлева, пандемия спровоцировала активный спрос на доставку и переориентировала рынок, в условиях изоляции доставка стала единственным способом получить нужный товар. "Тем не менее по окончании пандемии спрос на курьерские услуги и службы доставки не снизился и даже наоборот - потребители оценили удобство таких сервисов и удаленного заказа не только одежды или техники, но и продуктов питания", - пояснил он.

Сейчас почти все интернет-магазины и маркетплейсы предлагают курьерскую доставку, отметил Яковлев. "Как итог - рынок услуг доставки показывает постоянный рост, количество ликвидаций уменьшается, а регистраций увеличивается, что доказывает высокую выживаемость такой модели бизнеса в современных условиях", - заключил эксперт.