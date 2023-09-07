В Росавиации сообщили о штатной работе аэропортов Москвы

Рано утром вводились частичные ограничения на прием и вылет воздушных судов с аэропортов Жуковский, Внуково и Домодедово

МОСКВА, 7 сентября./ТАСС/. Аэропорты Москвы работают штатно, рано утром вводились частичные ограничения полетов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Рано утром вводились частичные ограничения на прием и вылет воздушных судов с аэропортов Жуковский, Внуково и Домодедово. В этой связи с целью обеспечения безопасности полетов на запасной аэродром ушло одно воздушное судно",- отметили в Росавиации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. По его словам, разрушений и пострадавших на месте падения обломков нет.