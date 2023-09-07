Лукашенко: Белоруссия нацелена на поиск новых возможностей для сотрудничества с Бразилией

Белорусский президент отметил, что наличие совместных интересов и взаимной политической воли обуславливает большой потенциал углубления отношений обоих государств

МИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву с национальным праздником - Днем Независимости, отметив, что Минск ориентирован на поиск новых возможностей для сотрудничества и углубления отношений. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Мы ориентированы на поиск новых возможностей для сотрудничества на фоне трансформации мирового порядка в сторону многополярности и справедливости, - подчеркнул Лукашенко. - Полагаю, что наличие совместных интересов и взаимной политической воли обуславливает большой потенциал углубления отношений наших государств по самому широкому кругу направлений".

По словам президента, Бразилия уверенно движется вперед по пути экономического и социального развития, "эффективно отстаивает свои интересы на международной арене, подтверждая статус одного из наиболее влиятельных государств, с мнением которого должны считаться". Он пожелал Луле да Силве еще более амбициозных планов, а народу Бразилии - единства.

Лукашенко отмечал, что взаимный товарооборот Белоруссии и Бразилии растет, несмотря на жесткое санкционное давление. В августе на встрече с послом этой страны он пригласил президента Бразилии посетить Белоруссию, чтобы определить дорожную карту взаимоотношений.

Стороны ведут речь о поставках белорусских тракторов в Бразилию, восстановлении объемов поставок белорусских калийных удобрений. Бразилия традиционно входит в топ-10 торговых партнеров Белоруссии. В 2022 году товарооборот составил $358,1 млн, положительное сальдо $149,6 млн.