Ростех импортозаместил остекление кабин экипажа для самолетов SJ-100

Оно оснащено обогревом для полетов в любых метеоусловиях и прошло все наземные проверки, сообщили в госкорпорации

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. ОНПП "Технология" имени А. Г. Ромашина (входит в Ростех) начало серийный выпуск импортозамещенных комплектующих для самолетов SJ-100 - остекления кабин экипажа и защиты внешнего светового оборудования. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

"Оно [остекление кабины] полностью состоит из российских материалов, оснащено обогревом для полетов в любых метеоусловиях и прошло все наземные проверки, в том числе на птицестойкость. Ранее эта продукция поставлялась для "Суперджета" из-за рубежа. Конструкционная оптика установлена на опытный образец SJ-100, который в настоящее время проходит летные испытания", - говорится в сообщении.

В комплект остекления кабины пилотов для одного лайнера входят шесть изделий, которые сохраняют работоспособность при температурах от - 62 до +85 °C. Лобовые стекла и форточки выдерживают столкновение с птицей на скорости более 570 км/ч, не допуская разгерметизации. Защита сигнальных огней и другого светового оборудования на крыльях, фюзеляже и хвостовом оперении выполнена из органического стекла.

"В машине заменено более 40 иностранных систем и агрегатов и в том числе - остекление кабины пилотов. Оно ни в чем не уступает иностранным аналогам и успешно прошло наземные испытания. Мы уже приступили к его серийным поставкам: до конца 2023 года ОАК будут переданы 20 комплектов изделий для 20 SJ-100. В будущем его выпуск будет увеличен по мере наращивания производства российских "Суперджетов", - приводятся в сообщении слова первого замгендиректора Ростеха Владимира Артякова.

SJ 100 - первый гражданский самолет, разработанный в РФ. Относится к семейству региональных судов. Минпромторг инициировал проект Superjet New после введения против России западных санкций. Одновременно с импортозамещением компонентов будут совершенствоваться процессы, связанные в том числе с надежностью систем, повышением комфортности, безопасности и поддержанием летной годности.

В августе опытный образец импортозамещенного SJ-100, изготовленный производственным центром ПАО "Яковлев", успешно совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Для ускорения программы испытаний на первом опытном образце лайнера использованы франко-российские двигатели SaM146. Второй образец скоро начнет программу испытаний с отечественными двигателями ПД-8.