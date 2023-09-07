В Забайкалье предложили создать международную ТОР "Великий путь" на границе с Китаем

По словам первого зампредседателя правительства региона Марата Мирхайдарова, резиденты смогут получить такие преференции, как безвизовый режим для инвесторов и работников, найм иностранных сотрудников без квот и налоговые льготы

ТАСС, 7 сентября. Концепцию создания в Забайкальском крае международной территории опережающего развития "Великий путь" представил первый заместитель председателя правительства региона Марат Мирхайдаров на форуме в Китае.

"Международная ТОР "Великий путь" даст возможность привлечь иностранные капиталы в наши общие проекты. Партнерам из Китая и Монголии мы предложили принять участие в строительстве туристического парка в пгт Забайкальск, агропромышленного парка в городе Краснокаменск", - написал Мирхайдаров в своем Telegram-канале.

Среди преференций, которые смогут получить резиденты международной ТОР, он перечислил безвизовый режим для инвесторов и работников, найм иностранных сотрудников без квот, налоговые льготы. Также будет возможно создавать юридические лица в двух юрисдикциях - китайской и российской.

"Наша цель - создание на Дальнем Востоке глобально конкурентоспособных условий ведения бизнеса, привлечение частных инвестиций, создание новых рабочих мест и через это - улучшение качества жизни людей, рост численности населения Дальнего Востока", - подчеркнул Мирхайдаров.

Законопроект о международной ТОР внесут в Госдуму в осеннюю сессию. Его разработали в Минвостокразвития по поручению президента России Владимира Путина. Ранее в министерстве определили параметры для нового преференциального режима: резидентами могут стать компании, чьи капиталовложения составят не менее 500 млн рублей, рассматривается возможность применять процедуру свободной таможенной зоны - ввоз товаров без уплаты пошлин и налогов, закон о валютном контроле.

Моногород Краснокаменск является вторым по величине городом Забайкальского края. Здесь живут около 55 тыс. человек. Здесь расположено крупнейшее в России уранодобывающее предприятие - Приаргунское производственное горно-химическое объединение. Поселок Забайкальск расположен на границе с Китаем. Здесь находится крупнейший российско-китайский погранпереход. Через него проходит основной поток граждан Китая, следующих в Забайкальский край и далее вглубь России, а также поток внешнеторговых грузов для регионов Сибири. Через многосторонний автомобильный пункт пропуска осуществляются пассажирские перевозки в Маньчжурию и Хайлар.