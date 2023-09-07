В Казахстане ищут инвесторов в связи с инцидентами на шахтах "АрселорМиттал Темиртау"

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр опроверг утверждения о том, что казахстанская сторона ведет переговоры с российской компанией "Северсталь"

АСТАНА, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Казахстана занимаются привлечением новых инвесторов в связи с инцидентами на шахтах компании "АрселорМиттал Темиртау". Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр.

"Компания имеет просроченные обязательства по ремонту оборудования, по инвестициям. Трагические события, которые происходят на этом предприятии, связанные с гибелью людей, не могут нас не беспокоить. Поэтому ведется работа по привлечению других инвесторов, которые могут эффективно работать и вложить необходимые средства в развитие данного производства. В частности, безопасность труда - это главный приоритет", - сказал он.

Скляр не уточнил, о каких инвесторах может идти речь. При этом он опроверг утверждения о том, что казахстанская сторона ведет переговоры с российской компанией "Северсталь".

На шахте компании "АрселорМиттал Темиртау" утром 17 августа произошло возгорание конвейерной ленты. В момент происшествия под землей находились 227 человек. Спасатели вывели на поверхность 222 человека. По причине сильной задымленности шахты еще пятеро горняков выбраться не смогли. В ходе спасательных работ обнаружены тела этих шахтеров. В результате происшествия пострадали 13 человек.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО "АрселорМиттал Темиртау" промышленный и экологический аудиты. "АрселорМиттал Темиртау" является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора Казахстана. Входит в состав транснациональной металлургической группы "Арселор Миттал".