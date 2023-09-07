В Узбекистане открылась международная конференция по продовольственной безопасности

В ней принимают участие глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов, министры сельского хозяйства ряда стран Европы и Азии, дипломаты, а также представители международных организаций и финансовых институтов

САМАРКАНД, 7 сентября. /ТАСС/ Международная конференция по продовольственной безопасности открылась в конгресс-центре в Самарканде, передает корреспондент ТАСС. В ней принимают участие глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов, министры сельского хозяйства ряда стран Европы и Азии, дипломаты, а также представители международных организаций и финансовых институтов.

"В форуме принимает участие более 620 зарубежных гостей из 32 стран и 30 международных организаций, что свидетельствует о большом интересе и внимании мирового сообщества", - зачитал премьер-министр приветственное обращение президента Узбекистана Шавката Мирзиёева к участникам форума.

По словам президента, пандемия коронавируса и вызванные ею последствия привели к сбою в поставках сельхозпродукции, что поставило под угрозу цели устойчивого развития, в результате этого страдают беднейшие страны мира. Он призвал к выработке практических мер по внедрению в производство сельхозпродукции "зеленых" технологий и выступил за обеспечение полной свободы торговли и транспортировки товаров.

Участники мероприятия обсудят международные стандарты безопасности пищевых продуктов, аспекты национальной безопасности в области экологии и продовольствия. В первый день форума откроется выставка "Агропродовольственный потенциал Узбекистана". Конференция приурочена к Всемирному дню продовольствия, который отмечается 16 октября.

Проведение таких форумов в Самарканде стало традицией. 14-15 октября прошлого года в городе прошла IV конференция "Продовольственная безопасность: глобальные и национальные вызовы", организатором которой стал Самаркандский госуниверситет при поддержке ФАО и Международного центра сельскохозяйственных исследований в засушливых регионах.