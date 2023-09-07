Объем торговли КНР и США в январе - августе упал на 14,5%

Согласно данным Главного таможенного управления Китая, показатель снизился до $438,1 млрд

ПЕКИН, 7 сентября. /ТАСС/. Товарооборот Китая и США в январе - августе снизился на 14,5%, до $438,1 млрд, следует из данных, опубликованных на сайте Главного таможенного управления КНР.

Экспорт из КНР в США упал на 17,4%, до $326,5 млрд, а объем поставок американской продукции в Китай уменьшился на 4,9%, до $111,6 млрд.

КНР закупает американскую генетически модифицированную сою, кукурузу, нефть, нефтяные продукты, СПГ, пропан, интегральные схемы, самолеты, автомобили и турбореактивные двигатели. КНР поставляет США смартфоны, гаджеты, игровые приставки, литий-ионные аккумуляторы и товары широкого потребления.

США остаются крупнейшим торговым партнером Китая. В 2021 году китайско-американский товарооборот вырос на 28,7%, до $755,64 млрд. В 2022 году он достиг $759,4 млрд, увеличившись на 0,6%.