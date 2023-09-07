В компании сообщили, что используемые торговые марки останутся в собственности российского бизнеса

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. British American Tobacco объявила о продаже бизнеса в России и Белоруссии, используемые торговые марки останутся в собственности российского бизнеса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского офиса компании.

"Группа "БАТ" объявила сегодня о заключении сделки по продаже бизнеса в России и Беларуси. Все торговые марки, используемые сейчас, останутся в собственности российского бизнеса. Таким образом, потребители будут продолжать получать привычные им продукты высокого качества под знакомыми брендами", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, новая структура по окончании бизнес-трансфера будет называться группой компаний ITMS.

Покупателем стал консорциум российских инвесторов и местного менеджмента "БАТ Россия". "Этот консорциум после завершения всех необходимых процедур будет в полном объеме владеть бизнесом "БАТ" в России и Беларуси", - добавили в пресс-службе компании.

"На протяжении всего процесса передачи бизнеса, равно как и после него, основными приоритетами нового собственника является непрерывность всех бизнес-процессов, обеспечение занятости всех сотрудников и выполнение инвестиционного плана, согласованного с правительственной подкомиссией", - отметили там.

В феврале 2023 года компания сообщила, что планирует завершить продажу бизнеса в РФ и Белоруссии к концу текущего года. В июле прошлого года компания, которая известна такими брендами, как Dunhill, Lucky Strike и Rothmans, заявила, что из-за ухода с российского рынка она потеряла £957 млн ($1,2 млрд по текущему курсу).