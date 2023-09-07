Рябков: воровство активов РФ со стороны США указывает на риски ведения дел с Вашингтоном

Замглавы МИД России прокомментировал намерение американских властей направить изъятые российские активы на помощь ВСУ

БИШКЕК, 7 сентября. /ТАСС/. Воровство российских активов со стороны США вызывает глубочайшее неприятие и указывает на риски ведения дел с Вашингтоном. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать намерение американских властей направить изъятые активы РФ на помощь Вооруженным силам Украины.

"Воровство и практика отъема чужого имущества страной, которая поставила неприкосновенность собственности в основу своего развития, функционирования, вызывает глубочайшее неприятие, отторжение. Но это напоминание всем экономическим операторам, насколько рискованно вести дела с Соединенными Штатами Америки", - сказал высокопоставленный дипломат.

"Так что насчет надежности американской юрисдикции для инвестиций, что бы то ни было, я советую всем эти заявления и намерения первым делом восстанавливать в памяти, когда соответствующие возможные решения - еще посотрудничать с американцами - будут рассматриваться", - добавил Рябков.