"Русал" первым в России разместил облигации на 370 млн дирхамов

Ставка купона составила 5,95% годовых

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. "Русал" провел первое в России размещение облигаций в валюте Объединенных Арабских Эмиратов объемом 370 млн дирхамов. Ставка купона составила 5,95% годовых, говорится в сообщении компании.

Срок обращения составит два года. Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. дирхамов. Купонный доход будет выплачиваться дважды в год. Организатором и агентом по размещению ценных бумаг выступил Газпромбанк.

Выпуск облигаций отмечен спросом как со стороны институциональных, так и розничных инвесторов, отмечается в сообщении. Итоговый спрос позволил эмитенту снизить финальную ставку купона, увеличив при этом объем выпуска.

Расчеты по новым бумагам будут происходить в рублях по курсу Банка России.

"ОАЭ набирают силу в качестве крупного партнера России и в финансовой сфере, и во внешней торговле, так что мы видим хорошие перспективы для дирхама, в том числе на нашем внутреннем финансовом рынке", - прокомментировал директор по корпоративным финансам "Русала" Алексей Гренков, слова которого приводятся в сообщении. Одновременно с этим размещение облигаций в дирхамах является для компании диверсификацией рисков в текущей ситуации на финансовых рынках, отметил он.

В августе 2022 года "Русал" также стал первой компанией, разместившей в России два выпуска облигаций в валюте КНР общим объемом 4 млрд юаней.

О компании

"Русал" является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России.

Крупнейший акционер "Русала" с долей в 56,88% - En+ Group, основанная Олегом Дерипаской. "Суал партнерс" владеет 25,52% акций.

В новость внесена правка (10:00 мск) - передается с уточнением в лиде - верно 370 млн.