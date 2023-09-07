Fix Price в I полугодии увеличил прибыль по МСФО в 3,9 раза

По данным компании, показатель вырос до 19,6 млрд рублей

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Ретейлер Fix Price, развивающий сеть магазинов низких фиксированных цен, в первом полугодии 2023 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 3,9 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года - до 19,646 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA уменьшился на 9,3% и составил 23,562 млрд рублей. Выручка увеличилась на 3% - до 135,677 млрд рублей, розничная выручка повысилась на 2,9% - до 120,086 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 17,4% против 19,7% в январе-июне 2022 года.

Продажи сопоставимых магазинов ретейлера (like-for-like, LfL) в первом полугодии уменьшились на 6,6%. Во втором квартале LfL-продажи снизились на 7,9% "на фоне сохраняющейся макроэкономической неопределенности и эффекта высокой базы прошлого года".

В первом полугодии компания открыла 333 магазина (под собственным управлением; net, с учетом закрытий), во втором квартале - 166 объектов. На конец июня общее количество магазинов Fix Price составило 6 039, включая 5 372 магазинов и под управлением компании и 667 франчайзинговых объектов.