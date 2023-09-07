"Яндекс" и Xiaomi представили первое совместное устройство с "Алисой"

Стоимость "Умного дисплея" составила 21 990 рублей

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. "Яндекс" и Xiaomi представили первое совместное устройство - "Умный дисплей", в который встроен голосовой помощник "Алиса", предзаказ стартовал с 7 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекса".

"Стартовал предзаказ на "Умный дисплей" Xiaomi с "Алисой" - это первый совместный продукт "Яндекса" и Xiaomi. С его помощью можно смотреть видео, слушать музыку, управлять умным домом, звонить близким, а главное - не только слышать, но и видеть ответы "Алисы", - рассказали в пресс-службе.

В компании пояснили, что аппаратную часть устройства разработали в Xiaomi, а программную - в "Яндексе". Устройство снабжено сенсорным экраном с диагональю 10,1 дюйма, управлять им можно голосом или через экран. "Новое устройство позволяет управлять умным домом. Например, можно попросить "Алису" включить свет или запустить робот-пылесос. Умный дисплей совместим с разными устройствами Xiaomi, от лампочек и датчиков до увлажнителей воздуха", - добавили в "Яндексе".

Кроме того, с помощью "Умного дисплея" можно совершать видеозвонки через мессенджер Telegram, а когда камера не нужна, ее можно закрыть шторкой. Стоимость устройства составляет 21 990 рублей.