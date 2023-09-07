Российский рынок акций в начале торгов демонстрирует рост биржевых индексов

По данным на 10:18 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,08%, индекс РТС - на 0,29%

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует рост биржевых индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:18 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,08% - до 3 248,1 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,29%, до 1 041,56 пункта. На открытии торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,07% - до 3 247,9 пункта, а индекс РТС находился на уровне 1 041,04 пункта (+0,24%).

По данным на 10:18 мск, курс доллара на валютных торгах Мосбиржи рос на 0,12%, до 98,24 рубля, евро снижался на 0,14%, опускаясь до 105,32 рубля. В то же время юань терял 0,08%, опускаясь до 13,39 рубля.