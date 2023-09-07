Расписки Fix Price на Мосбирже росли более чем на 2%

Показатель достигал до 449 рублей за бумагу

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Стоимость депозитарных расписок Fix Price на открытии торгов на Московской бирже росла более чем на 2%, однако после перешла к снижению. Ранее компания опубликовала операционные и финансовые результаты за II квартал и I полугодие 2023 года.

По данным на 10:00 мск, расписки ретейлера росли на 2,3% - до 449 рублей. за бумагу. К 10:14 мск расписки перешли к снижению и торговались на уровне 437,5 рублей за бумагу (-0,32%).

В первом полугодии 2023 года Fix Price увеличил чистую прибыль по МСФО в 3,9 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года - до 19,646 млрд рублей. Показатель EBITDA уменьшился на 9,3% и составил 23,562 млрд рублей. Выручка увеличилась на 3% - до 135,677 млрд рублей, розничная выручка повысилась на 2,9% - до 120,086 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 17,4% против 19,7% в январе-июне 2022 года.

В первом полугодии компания открыла 333 магазина (под собственным управлением; net, с учетом закрытий), во втором квартале - 166 объектов. На конец июня общее количество магазинов Fix Price составило 6 039, включая 5 372 магазинов и под управлением компании и 667 франчайзинговых объектов.